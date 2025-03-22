Медведев о неудачных выступлениях в последний год: «Причины разные, слишком много прошлое вспоминать не стоит, нужно жить настоящим и будущим»

Накануне в Майами он уступил 56-й ракетке мира Хауме Муньяру 2:6, 3:6. – Если говорить о последнем годе в целом, то какие главные причины происходящего? Может быть, дело в неудачном опыте работы с тренером Жилем Симоном? – Не думаю, что дело в работе с Симоном.