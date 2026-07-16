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Царьград

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Прогулки, вода и отказ от мочегонных: врач рассказала, как избежать отеков в жару

Прогулки, вода и отказ от мочегонных: врач рассказала, как избежать отеков в жару

Летние отеки не опасны, но требуют внимания — помогут прогулки и контроль соли.В летний период многие сталкиваются с отёчностью ног, и, как правило, это не является поводом для беспокойства, сообщила эндокринолог Зухра Павлова.

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