Прогулки, вода и отказ от мочегонных: врач рассказала, как избежать отеков в жару

Летние отеки не опасны, но требуют внимания — помогут прогулки и контроль соли.В летний период многие сталкиваются с отёчностью ног, и, как правило, это не является поводом для беспокойства, сообщила эндокринолог Зухра Павлова.
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