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Орловская полиция: орловцы продолжают терять сбережения из-за мошенников

Орловская полиция: орловцы продолжают терять сбережения из-за мошенников

За минувшие дни сразу несколько жителей Орловской области стали жертвами мошенников. Так, жительница Северного района 1944 года рождения поверила незнакомцам и перевела указанным ими способом 550 тысяч рублей.

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