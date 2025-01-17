«Какая диплом, брат, нада?»: мигранты получали «образование» и прописку за тысячу рублей в Москве

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Мария
Запустили в страну аферистов,мошенников,махинаторов,и всех их &quot;крышуют&quot; диаспоры...В последнее время не видно деятельности русских сообществ--&quot;северный человек&quot;,&quot;русское сообщество&quot;. Где вы? Помогайте полиции выявлять мошенников,а также глав диаспор...Требуйте себе полномочия на выдворение этих аферистов !
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9 час.
Борис Сторублевцев
всё продаётся!!!! А что силовики???
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8 час.
леонид рыбаков
ЗА ПОДДЕЛКУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ  --НА ЛЕСОПОВАЛ ПОЛУЧАТЬ ДИПЛОМ ВАЛЬЩИКА ЛЕСОРУБА ЛЕТ НА ПЯТЬ . Только справедливое наказание исправляет ошибки жизни . И домой ОДНОЗНАЧНО
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5 час.

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