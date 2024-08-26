Лазейка по переводу в Россию бумаг из-за границы закрыта

Лазейка для перевода в РФ бумаг из-за рубежа закрыта Банком России, сообщает РБК. Центробанк выпустил требование об обособлении российских ценных бумаг на счетах доверительного управления, если они куплены у недружественных нерезидентов после 1 марта 2022 года.