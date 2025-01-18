💦В храмах свт. ТРОИЦЫ ст.Филоновской и х. Березовка 1-я Великое освящение воды пройдет сегодня после вечернего богослужения-17.
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💦В храмах свт. ТРОИЦЫ ст.Филоновской и х. Березовка 1-я Великое освящение воды пройдет сегодня после вечернего богослужения-17.