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Украинское посольство пришло в ярость из-за фильма «Война в Украине: Другая сторона», который доказал, что правда больнее лжи

Украинское посольство пришло в ярость из-за фильма «Война в Украине: Другая сторона», который доказал, что правда больнее лжи

Украинское посольство выразило свою критику в адрес австралийского телеканала ABC из-за показа фильма «Война в Украине: Другая сторона» (Ukraine’s War: The Other Side), который представляет войну с точки зрения российских солдат и показывает их на позициях.

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