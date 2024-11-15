Алтайские приставы выдумали историю с наследством, чтобы заманить должницу алиментов

Женщина "прилетела" на встречу с якобы нотариусом для получения денег и попала в ловушку В Алтайском крае судебным приставам пришлось проявить смекалку, чтобы выйти на неплательщицу алиментов, сообщает региональная ФССП.
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