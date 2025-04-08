🚰 Евпатория частично осталась без воды из-за прорыва на трубопроводе Подача воды будет ограничена в старой части города ориентировочно до 17:00.
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🚰 Евпатория частично осталась без воды из-за прорыва на трубопроводе Подача воды будет ограничена в старой части города ориентировочно до 17:00.