Собянин рассказал, как вся Москва помогает пострадавшим в теракте

Задействованы пожарные, спасатели, врачи, психологи и социальные работники Сергей Собянин выразил благодарность всем специалистам и простым жителям, кто помогал ликвидировать последствия теракта в Crocus City Hall, а также работает с пострадавшими и семьями погибших.
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