Силовики пресекли незаконное производство поддельной «колы» в Ульяновске

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по фактам организации преступного сообщества и участия в нём (статья 210 УК РФ), а также незаконного производства и сбыта немаркированных продовольственных товаров (часть 4 статьи 171.
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