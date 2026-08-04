Инженеры представили первый в мире солнцемобиль скорой помощи

Stella Juva / © Solar Team Eindhoven Студенческая команда Solar Team Eindhoven из Технического университета Эйндховена представила Stella Juva, который разработчики называют первым в мире электромобилем скорой помощи, работающим исключительно на солнечной энергии.
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