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Инженеры представили первый в мире солнцемобиль скорой помощи

Инженеры представили первый в мире солнцемобиль скорой помощи

Stella Juva / ©  Solar Team Eindhoven Студенческая команда Solar Team Eindhoven из Технического университета Эйндховена представила Stella Juva, который разработчики называют первым в мире электромобилем скорой помощи, работающим исключительно на солнечной энергии.

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