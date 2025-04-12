Посещение Центра безопасности МЧС.

4 апреля 2025 учащиеся 6-9 классов государственного учреждения образования ´Средняя школа № 26 г.Бобруйска´ посетили центр безопасности МЧС в Минске, где отработали практические навыки спасения и самоспасения .
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