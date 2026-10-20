© Суды общей юрисдикции города МосквыИсполнительному директору АНО РИД «Новая газета» Олегу Ролдугину, обвиненному в незаконном хранении и использовании персональной информации, продлили домашний арест.
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