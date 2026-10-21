В бесплатном приложении можно пользоваться основными сервисами компании прямо со смартфона. Для регистрации понадобятся номер телефона и лицевой счёт (для добавления лицевого счёта потребуется код подключения, указанный на оборотной стороне квитанции за электроэнергию).