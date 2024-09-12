Space Marine 2 уже заработала в 1,8 раза больше, чем все остальные игры Warhammer 40k вмест...

Space Marine 2 уже заработала в 1,8 раза больше, чем все остальные игры Warhammer 40k вместе взятые за прошлый годЙост ван Дройнен, аналитик отрасли и основатель новой исследовательской фирмы Aldora, поделился некоторыми интересными данными о недавно выпущенной Warhammer 40,000: Space Marine 2.