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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Space Marine 2 уже заработала в 1,8 раза больше, чем все остальные игры Warhammer 40k вмест...

Space Marine 2 уже заработала в 1,8 раза больше, чем все остальные игры Warhammer 40k вмест...

Space Marine 2 уже заработала в 1,8 раза больше, чем все остальные игры Warhammer 40k вместе взятые за прошлый годЙост ван Дройнен, аналитик отрасли и основатель новой исследовательской фирмы Aldora, поделился некоторыми интересными данными о недавно выпущенной Warhammer 40,000: Space Marine 2.

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