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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Хотим поздравить нашу дорогую маму, Макарову Светлану Геннадьевну

Хотим поздравить нашу дорогую маму, Макарову Светлану Геннадьевну. Мамуля, мы тебя сильно любим, будь такой же любимой, уважаемой и самое главное счастливой.

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