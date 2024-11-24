Хотим поздравить нашу дорогую маму, Макарову Светлану Геннадьевну. Мамуля, мы тебя сильно любим, будь такой же любимой, уважаемой и самое главное счастливой.
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Хотим поздравить нашу дорогую маму, Макарову Светлану Геннадьевну. Мамуля, мы тебя сильно любим, будь такой же любимой, уважаемой и самое главное счастливой.