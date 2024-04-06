Прокуратура принесла извинения отсидевшему полгода в СИЗО по ошибке ученому. В чем обвиняли Александра Цветкова?

Прокуратура принесла извинения отсидевшему в СИЗО по ошибке ученому Цветкову Ученый-гидролог Александр Цветков, отсидевший полгода в СИЗО по делу о якобы совершенной им 20 лет назад серии расправ, получил официальные извинения от прокуратуры Москвы в связи с незаконным обвинением.