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Царьград

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В Сочи из многоквартирного дома посреди ночи из-за пожара эвакуировали 10 человек

В Сочи из многоквартирного дома посреди ночи из-за пожара эвакуировали 10 человек

В результате произошедшего жертв и пострадавших нет. Причины возгорания уточняются.Пожар в многоквартирном жилом доме на ул.

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