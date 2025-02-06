Решающая битва за Россию: 20 новых "натовских" пехотных корпусов в ВСУ - 300 тысяч боевиков двинутся к наших границам

После серии провалов на фронте увеличения невосполнимых потерь до критических значений, в том числе благодаря постоянным "мясным контрнаступам" в надежде отыграть позиции, были опубликованы данные о том, что ВСУ формирует 20 новых "натовских" пехотных корпусов.