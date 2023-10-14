Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

В городе Запорожье прогремела серия взрывов. Об этом 15 октября сообщило издание «Общественное».Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.