Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

В городе Запорожье прогремела серия взрывов. Об этом 15 октября сообщило издание «Общественное».Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.
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