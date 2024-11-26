Сенаторы рассмотрят закон об общих полисах ОСАГО России и Белоруссии

В среду, 27 ноября, Совет Федерации на пленарном заседании рассмотрит закон о создании в Союзном государстве России и Белоруссии единой системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
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