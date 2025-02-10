Совершенно новый Toyota RAV4 показали на очень качественных изображениях

После того как прототип Toyota RAV4 2026 модельного года был замечен на испытаниях в США, издание carscoops опубликовало качественные изображения и подробности о новинке, в частности, новую информацию о вариантах трансмиссии.
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