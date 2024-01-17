Дорогие друзья, всё!

Доктор сказал - в морг. Значит в морг.

Ну да!! Время - орать "ВСЭХ ПЭРЭРЭЖУ-У!!", и время - ползти на кладбище. Всё в порядке очерёдности.

Евгений Мангуш

Вы не поняли- это Штаты опять свои проблемы будут решать за счёт придуковатой Европы. Вон Шолц уже выделил 7 млрд и Макрон сказал, что будет поддерживать.