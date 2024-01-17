Читаю я некоторых персонажей и тихо офигеваю от их, кхм, «незамутнённости». А ведь факты просты и лежат на поверхности.
Дорогие друзья, всё!
Комментарии
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cЦ
cvyurij Цветков
Доктор сказал - в морг. Значит в морг.
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16 час.
Юрий Золотарев
Ну да!! Время - орать "ВСЭХ ПЭРЭРЭЖУ-У!!", и время - ползти на кладбище. Всё в порядке очерёдности.
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14 час.
Евгений Мангуш
Вы не поняли- это Штаты опять свои проблемы будут решать за счёт придуковатой Европы. Вон Шолц уже выделил 7 млрд и Макрон сказал, что будет поддерживать.
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2 час.
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