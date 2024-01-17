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Дорогие друзья, всё!

Дорогие друзья, всё!

Читаю я некоторых персонажей и тихо офигеваю от их, кхм, «незамутнённости». А ведь факты просты и лежат на поверхности.

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Комментарии
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cvyurij Цветков
Доктор сказал - в морг. Значит в морг.
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16 час.
Юрий Золотарев
Ну да!! Время - орать &quot;ВСЭХ ПЭРЭРЭЖУ-У!!&quot;, и время - ползти на кладбище. Всё в порядке очерёдности.
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14 час.
Евгений Мангуш
Вы не поняли- это Штаты опять свои проблемы будут решать за счёт придуковатой Европы. Вон Шолц уже выделил 7 млрд и Макрон сказал, что будет поддерживать.
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2 час.

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