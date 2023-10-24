В РАН выяснили, что опасный для людей заразный рак мидий проник в моря Европы

Команда ученых из СПбГУ, Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН и Кандалакшского государственного природного заповедника доказала, что опасный для человека и других животных заразный тихоокеанский рак мидий проник в Европу Северным морским путем, вместе с больными мидиями в обрастании днищ судов.