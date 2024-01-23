Трагедия на фестивале КВН: юморист Амиран Геворкян погиб после драки Елена Галицкая18 января в Сочи произошел несчастный случай, который привел к гибели известного юмориста и бывшего участника команды КВН «Южная столица» Амирана Геворкяна.
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