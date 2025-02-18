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Мистика от Павшего

4 подписчика

Свежие комментарии

  • Павший Дух
    Я не сторонник придуманных религий людьми для всех. Я сам здесь для себя придумываю варианты бытия, чтоб легче жить.Мир зла..
  • Павший Дух
    Любая религия — это внушённый образ поведения. Иудейский проект подошёл к концу, где деньги устраивают войны, а бог л...Нам некого винить...
  • Павший Дух
    Мы все больны здесь злом, кто меньше, кто больше, но все. Нам не покинуть смертный мир, пока не вылечимся от него, ро...Жить любя..

Яд..

Яд..

Яд.Мистика от Павшего.Павший Дух Романов Валерий Леонидович.Мы ядом травимся по много лет, пока не поймем, что хватит убивать себя, и начинается борьба с душой за право быть собой.

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