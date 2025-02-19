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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Автобус купят для решения транспортного кризиса в Сегежском округе

Деньги нашли на приобретение автобуса ПАЗ на 30 посадочных мест для транспортного сообщения между Сегежей и населенными пунктами Валдайского поселения Для решения транспортного кризиса в Сегежском округе, где населенные пункты Валдай, Вожмогора, Вожмозеро и Полга, остались без автобусного сообщения ….

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