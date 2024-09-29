Кулинарный тур по Тичино, швейцарскому кантону с итальянским влиянием

Фото: Ascona Locarno. В швейцарском кантоне на границе с Италией средиземноморская и горная кухня сочетается с мясными деликатесами, медово-сладкими панеттоне и цветочными винами, которые подаются на фоне возвышающихся Альп.
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