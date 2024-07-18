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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мендеш требует увеличить Ямалю зарплату. Темпы развития вингера «Барселоны» превзошли ожидания

Мендеш требует увеличить Ямалю зарплату. Темпы развития вингера «Барселоны» превзошли ожидания

Diario Sport утверждает, что на протяжении нескольких недель Жорже Мендеш говорил руководству клуба, что необходимо изменить условия контракта с вингером, сделать их более справедливыми.

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