НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газинур Фарукшин: Иң мөһиме - мактанмаска, масаймаска кирәк - «Шәһри Чаллы»

Газинур Фарукшин: Иң мөһиме - мактанмаска, масаймаска кирәк - «Шәһри Чаллы»

80нче елларда популяр булган җырчы, Татарстанның атказанган артисты Газинур Фарукшинга быел 70 яшь.(Казан, «Татар-информ», «Шәһри Чаллы», Зөлфия Галим) Еллар узса да, тыйнаклыгын, моңын, гадилеген югалтмаган җырчы укучыларыбызны кызыксындырган сорауларга җавап бирде.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым