Газинур Фарукшин: Иң мөһиме - мактанмаска, масаймаска кирәк - «Шәһри Чаллы»

80нче елларда популяр булган җырчы, Татарстанның атказанган артисты Газинур Фарукшинга быел 70 яшь.(Казан, «Татар-информ», «Шәһри Чаллы», Зөлфия Галим) Еллар узса да, тыйнаклыгын, моңын, гадилеген югалтмаган җырчы укучыларыбызны кызыксындырган сорауларга җавап бирде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым