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Репа: Натуральное средство для снижения давления и укрепления сердца

Репа: Натуральное средство для снижения давления и укрепления сердца

Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала о пользе репы для сердечно-сосудистой системы. Этот корнеплод снижает давление, предотвращает образование тромбоцитов, улучшает работу печени и поддерживает здоровый метаболизм, стабилизируя уровень сахара.

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