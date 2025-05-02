Репа: Натуральное средство для снижения давления и укрепления сердца

Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала о пользе репы для сердечно-сосудистой системы. Этот корнеплод снижает давление, предотвращает образование тромбоцитов, улучшает работу печени и поддерживает здоровый метаболизм, стабилизируя уровень сахара.
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