Axios: сделка по заложникам поможет восстановить спокойствие в Газе

Новое предложение Израиля по сделке об освобождении заложников с палестинским движением ХАМАС предполагает «восстановление долгосрочного спокойствия» в секторе Газа после освобождения заложников, информирует портал Axios.
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