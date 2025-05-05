Как изменился средний сын Натальи Водяновой

В этом году одному из сыновей Натальи Водяновой исполняется 18 лет. Информация о его личной жизни практически отсутствует: его страницы в соцсетях закрыты, а редкие фотографии появляются в личном блоге его отца, Джастина Портмана.
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