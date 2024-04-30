Хоккеисты Калинин, Антипин и Родевальд ушли из «Трактора»

У игроков закончился контракт.фото: hctraktor.org--> Нападающие Джек Родевальд и Сергей Калинин, а также защитник Виктор Антипин покинули челябинский «Трактор» и продолжат карьеру в других клубах, сообщает пресс-служба команды.
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