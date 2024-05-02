Захарова выразила уверенность в возмездии для виновных в пожаре в Доме профсоюзов

Москва убеждена, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей преступления в Доме профсоюзов в Одессе, заявила 2 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с 10-летием трагедии.
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