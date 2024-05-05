Подразделения ПВО российских десантников сбивают украинские дроны

Подразделения противовоздушной обороны десантников из состава группировки войск «Днепр» постоянно днём и ночью несут боевое дежурство по прикрытию подразделений от средств воздушного нападения и разведки противника.
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