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Воронежские новости

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В Воронеже уточнили правила захоронения на шести кладбищах

В Воронеже уточнили правила захоронения на шести кладбищах

Ранее стало известно, что на шести воронежских кладбищах: Старом Боровском, Подгоренском, Малышевском, Боровском, Масловском и Тавровском, разрешено только подзахоронение в родственные могилы.

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