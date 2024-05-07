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Инаугурация президента России Путина: онлайн-трансляция

Инаугурация президента России Путина: онлайн-трансляция

Владимир Путин сегодня, 7 мая, в пятый раз вступит в должность президента Российской Федерации. Посмотреть церемонию инаугурации, которая пройдет в Кремле, можно будет в том числе на сайте «Аргументы недели».

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