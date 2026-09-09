Срочно! Сирены орут в Геленджике: беспилотники идут с моря

Важно занять безопасное место и не покидать его до отмены угрозы атаки беспилотников. Опасность по беспилотникам была объявлена более часа назад.
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