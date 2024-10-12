В Глушковском районе Курской области военные РФ зачищают лесополосы от ВСУ

Военные Армии России продолжают вытеснять противника из курского приграничья. В Глушковском районе военные РФ зачищают лесные массивы и лесополосы, прилегающие к границе, от украинских солдат, говорится в телеграмм-канале «Два майора».
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