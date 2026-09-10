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Хинштейн: БПЛА трижды атаковали дом в Железногорске, пострадали два человека

Хинштейн: БПЛА трижды атаковали дом в Железногорске, пострадали два человека

Украинские беспилотники три раза за день атаковали многоквартирный дом в Железногорске. Эвакуированы около 500 человек, двое ранены.

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