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Российская артиллерия сорвала ротацию боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Российская артиллерия сорвала ротацию боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки «Мста-С» 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» выполняют боевые задачи по поддержке штурмовых подразделений на Добропольском направлении СВО.

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