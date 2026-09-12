Российская артиллерия сорвала ротацию боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки «Мста-С» 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» выполняют боевые задачи по поддержке штурмовых подразделений на Добропольском направлении СВО.
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