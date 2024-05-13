КХЛ назвала лучших игроков, тренера и судей сезона 2023/24

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лауреатов сезона 2023/24. Форвард московского "Динамо" Никита Гусев стал обладателем главного индивидуального приза – "золотой клюшки", которую вручают самому ценному игроку.
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