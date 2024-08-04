«Отказники»: родственники оставляют своих стариков в больницах

В 2023 году 267 бабушек и дедушек родственники отказались забирать из Республиканской больницы скорой медицинской помощи Текст, фото: Марина Бедорфас Елена Деткова — социальный работник Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи.
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