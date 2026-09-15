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Генпрокурор Гуцан дал старт Всероссийским соревнованиям по стрельбе из лука

Генпрокурор Гуцан дал старт Всероссийским соревнованиям по стрельбе из лука

Всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Кубок Генерального прокурора Российской Федерации» стартовали 15 сентября.

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