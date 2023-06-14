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Подросток ногой выбил дверь и вынес из киоска два ящика пива

Несовершеннолетний петрозаводчанин обокрал торговый павильон и отправился гулять с друзьями Владелец торгового павильона в Петрозаводске утром пришел на работу и увидел, что кто-то выбил дверь и украл товары на сумму больше трех тысяч рублей.

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