Владимир Прохватилов: О коварном призыве «британских ученых»Один из ведущих западных аналитических центров, британский Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI), опубликовал прогноз по развитию военного конфликта на Украине с соответствующими рекомендациями в адрес правительств стран НАТО.
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