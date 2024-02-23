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Институты Запада продолжают искать пути достижения своей цели: сокрушение России

Институты Запада продолжают искать пути достижения своей цели: сокрушение России

Владимир Прохватилов: О коварном призыве «британских ученых»Один из ведущих западных аналитических центров, британский Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI), опубликовал прогноз по развитию военного конфликта на Украине с соответствующими рекомендациями в адрес правительств стран НАТО.

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