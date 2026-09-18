Военные пенсии проиндексируют на 4% с октября

С 1 октября 2026 года военные пенсии в России вырастут на 4%, также повышение затронет отдельных гражданских пенсионеров, сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
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