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  • Влад Владимиров
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В Британии назвали последствие атаки ВСУ на Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ухудшили свое положение после атаки на Курскую область. О последствии нападения украинской армии на российский регион в своей статье для британского журнала The Spectator написал политолог Марк Галеотти.

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