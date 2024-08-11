В Британии назвали последствие атаки ВСУ на Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ухудшили свое положение после атаки на Курскую область. О последствии нападения украинской армии на российский регион в своей статье для британского журнала The Spectator написал политолог Марк Галеотти.
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